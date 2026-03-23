23 марта, 12:40

Daily Mirror: в Британии победителя лотереи могут лишить 10,6 млн фунтов стерлингов

В Великобритании победителя лотереи могут лишить выигрыша в 10,6 млн фунтов стерлингов

В Великобритании победителя лотереи могут лишить выигрыша в 10,6 миллиона фунтов стерлингов (1,2 миллиарда рублей), если он не заберет деньги до 2 апреля. Об этом сообщает RT со ссылкой на издание The Daily Mirror, которое пообщалось с организаторами розыгрыша.

Победивший билет был приобретен неизвестным в лондонском районе Бексли. Сама лотерея состоялась 4 октября 2025 года, однако выигрыш до сих пор никто не забрал.

По условиям лотереи, срок получения средств составляет 180 дней – он истечет 2 апреля. После этого забрать деньги будет нельзя.

Ранее 66-летний японец выиграл в лотерею 3,8 миллиона долларов и решил скрыть это от жены из-за ее бережливости и контроля над семейными финансами.

Мужчина в тайне купил машину и активно путешествовал по стране. Чтобы не привлекать внимания, он оставлял авто на подземной парковке, носил старую одежду и избегал знакомых.

Поступления от лотерей в бюджет России составили порядка 5,5 млрд руб с начала года

