23 марта, 12:45

Безопасность

Эксперты "Перезвони сам" расскажут москвичам о защите цифрового "я"

Фото: пресс-служба департамента информационных технологий города Москвы

В столице 26 марта пройдет семинар проекта "Перезвони сам", посвященный цифровой безопасности. На мероприятии участники узнают о своем цифровом "я" и эффективных способах защиты персональных данных, сообщила руководитель инициативы Валентина Шилина.

Она объяснила, что цифровое "я" в интернете есть у каждого пользователя. Оно складывается из десятков "отпечатков и следов", таких как аккаунты на различных сайтах, профили в соцсетях и других сведений, которые попадают в поле зрения злоумышленников.

"Зачастую пользователи самостоятельно вводят информацию о себе на сомнительных ресурсах или публикуют персональные данные в соцсетях. Это дает мошенникам возможность создания своеобразного портрета и сбора необходимых сведений для взлома аккаунтов", – приводит слова руководителя портал мэра и правительства Москвы.

На семинаре специалисты расскажут, как аферисты выявляют и окружают потенциальную жертву, собирая всю необходимую информацию из открытых источников. С помощью этих сведений им легче втереться в доверие жертвы, а впоследствии – применить психологические уловки, чтобы выманить информацию или деньги.

Эксперты объяснят, какими сведениями о себе не следует делиться в Сети, и дадут рекомендации по созданию надежного пароля. Участники также узнают о технических инструментах, которые помогут защитить данные, и о том, как настроить параметры популярных ресурсов, чтобы снизить риски.

Спикерами выступят эксперты из столичного департамента информационных технологий, представители ГУ МВД по Москве и Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде.

Семинар состоится в 11:00, для участия необходима регистрация. Также будет доступна онлайн-трансляция на сайте проекта и в социальной сети "ВКонтакте".

Проект "Перезвони сам", запущенный в 2022 году правительством Москвы совместно с МВД, помогает жителям города уберечь себя от телефонного и интернет-мошенничества. Инициатива предлагает удобный формат благодаря простым и понятным рекомендациям. На семинарах обсуждают реальные истории пострадавших и разбирают приемы аферистов.

Ранее эксперты проекта "Перезвони сам" предупредили, что мошенники начали делать рассылки от имени портала mos.ru. Они пояснили, что в фальшивом электронном письме злоумышленники сообщают пользователю о новом входе в учетную запись и предлагают немедленно позвонить в техподдержку по указанному телефону.

Впоследствии аферисты предлагают "проверить данные" и пытаются узнать у жертвы банковские данные и другую личную информацию.

МВД зафиксировало рассылку мошеннических сообщений якобы от портала mos.ru

