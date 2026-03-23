Москвичей приглашают посетить выставку об Индии в музее-заповеднике "Царицыно"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

В музее-заповеднике "Царицыно" открылась выставка "Индия. Ткань времени", которая будет работать до 12 апреля. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Экспозиция расскажет об индийской текстильной традиции и ее влиянии на мировую моду. Гости выставки смогут увидеть более 300 образцов тканей и костюмов из коллекций различных музеев и частных собраний, в том числе из Национального музея ремесел (Дели).

Искусству окрашивания и росписи тканей в Индии уже больше 5 тысяч лет. В первом зале посетители увидят сари, созданное с использованием техники двойной икат. Мастер подготавливает окрашенные нити и разделяет их на пучки. Определенные участки обвязывают специальной веревкой, не пропускающей краску. Следом пучки опускают в красители. Процедуру повторяют столько раз, сколько цветов требуется для конечного рисунка.

Другой способ окрашивания – бандхани. Для этой техники мастер берет шелковую ткань, завязывает ее крошечными узелками и затем погружает в краситель. Завязанные места остаются неокрашенными. Если нужно добавить другие оттенки, процедуру повторяют с новыми узелками.

Также в Индии до сих пор сохраняют уникальную средневековую технологию вышивки белым по белому. На выставке представлены покрывало и мужские ангаркхи, а также свадебное платье начала XX века, созданное в России по такой технологии.

А в технике ручной росписи каламкари мастер использует бамбуковую палочку калам.

В свою очередь, для вышивки в Индии существуют дворцовая и народная традиции. Первую выполняли для знати, используя яркие дорогие нити и даже золото. В дворцовых мастерских вышивкой занимались мужчины.

Народную вышивку же выполняли женщины. Девушка училась вышивать с раннего детства и постепенно готовила себе приданое, частью которого становился свадебный шарф. Его невеста передавала в семью жениха. Чаще всего вышивали некручеными нитями. Основой было довольно грубое домотканое полотно.

Индийские традиции выходили довольно далеко за пределы своей страны. Например, заметное влияние на европейский быт оказал хлопок.

Впервые ситец попал в Европу еще в Средние века. Во времена голландской и английской Ост-Индских компаний купцы начали привозить его в больших количествах. Индийские ситцы были символом богатства и комфорта в английских домах того периода.

В европейской моде почетное место занял шелк. Со временем Европа начала создавать собственные версии индийских тканей. На европейских фабриках, например в итальянской Генуе, печатали ткани с индийскими орнаментами. Одной из вещей стало панно с изображением "Древа жизни" – его также можно увидеть на выставке.

У европейских девушек конца XVIII века долгое время были в почете легкие муслиновые платья. Эту ткань делали из специального сорта хлопка. Чтобы получить невероятно тонкую нить, ее пряли в условиях высокой влажности.

Помимо этого, богатые жительницы Европы дополняли свой образ кашмирскими шалями. Они стоили дорого, а их изготовление занимало много времени. Самую простую шаль могли делать около четырех месяцев, а полностью покрытую узором – до нескольких лет.

В XVIII веке европейские купцы стали привозить индийским мастерам эскизы из Англии и Франции. Позже в Европе начали открывать и местные производства, несколько из них расположилось в шотландском городе Пейсли. Именно благодаря этому городу свое европейское название получил знаменитый орнамент кашмирских шалей – "пейсли" ("бута").

Позже такие мануфактуры появились во Франции и России.

