Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перед началом военной операции убедил президента США Дональда Трампа в возможности краха власти в Иране в ходе боевых действий. Об этом сообщает RT со ссылкой на The New York Times.

По данным журналистов, Нетаньяху основывал свои доводы на оптимизме израильской разведки "Моссад" относительно возможности иранского восстания. Он заверить главу Белого дома в том, что крах иранского правительства является реалистичной целью.

Ближневосточный конфликт обострился 28 февраля после ударов Израиля и США по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские военные базы в регионе.

В результате одного из ударов по Ирану погиб верховный лидер страны Али Хаменеи. Его место занял его сын, Моджтаба Хаменеи, избранный Советом экспертов.

Кроме того, из-за ударов скончались министр обороны республики Азиз Насирзаде и начальник Генштаба Абдольрахим Мусави. В Кремле указали, что убийства иранского руководства Вашингтоном и Тель-Авивом в будущем будут иметь "очень глубокие последствия".