23 марта, 13:11

Песков назвал лживыми сообщения о передаче США предложения по разведданным

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Появившиеся в СМИ сообщения о передаче американской стороне предложения России о разведданных являются ложными, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Речь идет о статье, опубликованной в газете Politico. В материале журналисты утверждали, что глава РФПИ Кирилл Дмитриев в ходе поездки во Флориду якобы передал американской стороне предложение о сделке, согласно которой Москва перестанет передавать разведданные Тегерану, а Вашингтон – Киеву.

Сам Дмитриев опроверг эти слухи, назвав их фейком. Он встретился с представителями администрации США во Флориде 11 марта. Переговоры проходили в рамках российско-американской рабочей группы по экономическим вопросам.

Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что обращался к российской стороне с просьбой не передавать Ирану разведданные и не оказывать помощь в наведении на цели. Отвечая на вопросы журналистов на борту президентского самолета, он выразил надежду, что такого содействия Исламской Республике со стороны России не оказывается.

