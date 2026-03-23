Певица Татьяна Буланова оказалась под капельницей после концерта, который проходил 21 марта в Димитровграде. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пост артистки в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

57-летняя исполнительница обратилась за помощью к медикам из-за переутомления.

"Гастроли, они такие", – заявила певица.



Позднее она рассказала, что с ней все в порядке. Буланова отметила, что повлияло на ее состояние не только переутомление, но и простуда. Как сообщает телеканал "360", сейчас артистка чувствует себя лучше.

22 марта Буланова дала концерт в Ульяновске, а 23-го числа у нее состоится выступление в Пензе. 27 марта певица начнет новый гастрольный тур.

Ранее Буланова заявляла, что ее концерт, который запланирован на 26 марта в Москве, перенесен на 6 марта 2027 года по техническим причинам. Она добавила, что уже купленные билеты менять не нужно, так как они останутся действительными на новую дату.

Пи этом вернуть билеты все же можно – по месту приобретения. 26 марта на "Live Арене" артистка собиралась выступить с новым шоу "Мой день рождения".

