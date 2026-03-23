Новости

Новости

23 марта, 13:52

Более 208 тысяч рублей взыскивают с экс-телеведущей Курбангалеевой

Фото: youtube.com/Фарида Курбангалеева (Фарида Курбангалеева признана в РФ иноагентом, внесена в список террористов и экстремистов)

Свыше 208 тысяч рублей взыскивают с бывшей телеведущей Фариды Курбангалеевой (признана в РФ иноагентом, внесена в список террористов и экстремистов). Это следует из судебных и иных материалов, которые есть в распоряжении ТАСС.

Уточняется, что в период с февраля 2025-го по январь 2026 года в отношении экс-телеведущей было открыто 5 исполнительных производств.

В январе 2023 года Курбангалеева опубликовала заведомо ложную информацию о действиях российских военных при проведении СВО. В связи с этим она была объявлена в международный розыск.

В мае 2024-го экс-телеведущая, находясь за пределами России, разместила на одном из видеохостингов ранее созданную видеозапись, в которой содержались призывы к осуществлению террористической деятельности, а также оправдания терроризма.

Суд заочно приговорил ее к 8 годам колонии общего режима в июне 2025 года. Кроме того, Курбангалееву на 4 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с созданием и администрированием сайтов в электронных и информационно-телекоммуникационных сетях.

