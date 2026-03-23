Свищев сменил Вяльбе на посту главы Ассоциации лыжных видов спорта России

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Дмитрий Свищев сменил Елену Вяльбе на посту председателя Ассоциации лыжных видов спорта России. Об этом заявил глава Минспорта Михаил Дегтярев, его слова приводит пресс-служба ведомства.

"Благодарю Елену Вяльбе за ее работу", – сказал министр.

Кроме того, Свищев выдвинут в президенты Объединенной федерации лыжных видов спорта и сноуборда России, которую создадут в ближайшее время на базе Федерации лыжных гонок.

По словам Дегтярева, консолидация ресурсов, кадровое обновление, проактивная позиция на международной арене, развитие в регионах, укрепление спортивного резерва, массовость – все это будет в фокусе внимания нового руководства.

"Минспорт и Олимпийский комитет России поддержат", – добавил глава ведомства.

Вяльбе возглавляла Ассоциацию лыжных видов спорта России с 2020 года. Свищев также является первым зампредом комитета Госдумы по физической культуре и спорту, президентом Федерации керлинга и вице-президентом Федерации фристайла.

Ранее трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк в пятый раз был переизбран на должность президента Федерации хоккея России. Решение было принято единогласно. Организацию он возглавляет с 2006 года.