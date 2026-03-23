Ekonomim: Турции стало сложнее сохранять нейтралитет в конфликте на Ближнем Востоке

Рост вероятности расширения конфликта вокруг Ирана уменьшает возможности Турции сохранять нейтралитет. Об этом пишет турецкая газета Ekonomim.

"По мере усиления военной эскалации и вовлечения новых стран пространство для нейтральной позиции Турции объективно сокращается", – говорится в материале.

Авторы публикации считают, что участие Турции в региональных инициативах может восприниматься как отход от нейтралитета и осложнить ее роль посредника. При этом нейтралитет имеет для Анкары в том числе экономическое значение, а его ослабление может привести к дополнительным издержкам для экономики и внешней политики страны.

Тем временем Штаты рассматривают 4 возможных сценария действий в отношении Ирана, сообщает газета "Известия" со ссылкой на The Economist. Среди вариантов: переговоры, завершение конфликта, его продолжение или дальнейшая эскалация. Каждый из указанных путей связан с серьезными рисками.

В частности, переговоры осложняются предыдущим опытом, когда военные действия начинались на фоне дипломатических контактов. Также возможны трудности с выбором посредников.

Завершение конфликта, по мнению журналистов, не позволит устранить опасения США по поводу иранской ядерной программы, а также не приведет к быстрому снижению цен на энергоресурсы. Контроль над Ормузским проливом останется за Тегераном.

Продолжение военной операции также не гарантирует успеха, а эскалация – может потребовать проведения наземной операции и привести к новым атакам на энергетическую инфраструктуру региона.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ на атаки Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

В свою очередь, президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что американская агрессия против республики и убийство бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи разрушит глобальные правовые нормы.