Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
23 марта, 11:06

Политика
Главная / Новости /

Ekonomim: Турции стало сложнее сохранять нейтралитет в конфликте на Ближнем Востоке

Фото: depositphotos/seqoya

Рост вероятности расширения конфликта вокруг Ирана уменьшает возможности Турции сохранять нейтралитет. Об этом пишет турецкая газета Ekonomim.

"По мере усиления военной эскалации и вовлечения новых стран пространство для нейтральной позиции Турции объективно сокращается", – говорится в материале.

Авторы публикации считают, что участие Турции в региональных инициативах может восприниматься как отход от нейтралитета и осложнить ее роль посредника. При этом нейтралитет имеет для Анкары в том числе экономическое значение, а его ослабление может привести к дополнительным издержкам для экономики и внешней политики страны.

Тем временем Штаты рассматривают 4 возможных сценария действий в отношении Ирана, сообщает газета "Известия" со ссылкой на The Economist. Среди вариантов: переговоры, завершение конфликта, его продолжение или дальнейшая эскалация. Каждый из указанных путей связан с серьезными рисками.

В частности, переговоры осложняются предыдущим опытом, когда военные действия начинались на фоне дипломатических контактов. Также возможны трудности с выбором посредников.

Завершение конфликта, по мнению журналистов, не позволит устранить опасения США по поводу иранской ядерной программы, а также не приведет к быстрому снижению цен на энергоресурсы. Контроль над Ормузским проливом останется за Тегераном.

Продолжение военной операции также не гарантирует успеха, а эскалация – может потребовать проведения наземной операции и привести к новым атакам на энергетическую инфраструктуру региона.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ на атаки Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

В свою очередь, президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что американская агрессия против республики и убийство бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи разрушит глобальные правовые нормы.

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

Главное

К чему может привести игнорирование депрессии?

Запущенная клиническая депрессия может привести к изменениям в мозге

Может постепенно ухудшиться память и способность концентрироваться

Читать
закрыть

Внедрят ли "белый список" в работу домашнего интернета?

IT-отделам московских провайдеров поручили запустить систему в кратчайшие сроки

Однако в Минцифры эту информацию опровергли

Читать
закрыть

Как накажут депутата Самокиша за посты о смерти Чака Норриса?

В Госдуме могут рассмотреть вопрос о лишении мандата депутата

Самокиш может не пройти в новый созыв Госдумы

Читать
закрыть

Почему в Сети высмеивают когнитивное состояние Трампа?

Пользователи указывают на оговорки, ограниченный словарный запас и нестандартные шутки

Эксперты уверены: это можно соотнести с возрастом Трампа

Читать
закрыть

Могут ли предпочтения в музыке говорить об уровне IQ?

Любители меланхоличной музыки обладают более высокими когнитивными способностями

Однако психологи уверены: предпочтения связаны с личностными особенностями

Читать
закрыть

Как в России помогают студенческим семьям?

Студенческим семьям выплатят не менее 200 тысяч рублей при рождении ребенка

Семьи с детьми получают единое пособие и ряд других социальных гарантий

Читать
закрыть

Как бороться с лудоманией в России?

Минфин может объявить о легализации онлайн-казино в апреле 2026 года

Введение онлайн-казино в правовое поле станет дополнительным доходом для бюджета РФ

Читать
закрыть

Чем уникален день весеннего равноденствия 20 марта?

Сегодня день и ночь будут длиться по 12 часов на всей территории земного шара

Ежегодно день весеннего равноденствия начинается в разное время

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика