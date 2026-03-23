Новости

Новости

23 марта, 11:21

Общество

Рособрнадзор объявил предостережения 22 вузам

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Рособрнадзор объявил предостережения 22 университетам, сообщила пресс-служба ведомства.

Речь идет о Московском государственном техническом университете имени Н. Э. Баумана, Воронежском государственном институте искусств, Российском государственном университете туризма и сервиса, Мурманском арктическом университете, Национальном исследовательском Томском государственном университете и других вузах страны.

Ведомство предупредило о недопустимости нарушения обязательных требований. Вузам было предложено принять меры по соблюдению условий федерального госконтроля в сфере образования. Информация об этом доступна в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

В начале марта Рособрнадзор выносил предостережения еще 3 российским университетам. Их получили Башкирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы, Новосибирский национальный исследовательский государственный университет и Московский городской университет управления правительства Москвы имени Ю. М. Лужкова.

