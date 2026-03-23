23 марта, 11:40

Общество
"Дзен": 73,6% россиян чаще всего обсуждают с таксистами городские новости

Фото: 123RF.cоm/dmytrenkovlad

Большинство россиян (73,6%) предпочитают обсуждать с таксистами городские новости, следует из результатов исследования платформы "Дзен", с которыми ознакомилась Москва 24.

Другими любимыми темами пассажиров стали житейские истории (59,3%) и погода (53%). Женщины при этом чаще говорят о городских событиях (49,5%), а мужчины активно интересуются экономикой (15,6%).

Политическая повестка оказалась ближе старшему поколению: среди опрошенных старше 65 лет ее обсуждают около трети, в то время как среди молодежи до 25 лет – лишь 20%. Зато молодые люди активнее других интересуются новостями шоу-бизнеса (22%), а также криминальными сводками и авариями.

Результаты опроса также показали, что часто общаются с водителями такси 27,6% респондентов. При этом мужчины активнее начинают беседу (22,8%), чем женщины (16,5%). Однако таксисты на 12,4% чаще начинают беседу с женщинами-пассажирами.

Разговоры в такси нередко оказываются источником информации: 74,5% россиян узнают от водителей что-то новое, а 61,7% признались, что услышанное может повлиять на их мнение о событии. Более половины опрошенных (55,3%) после поездки ищут дополнительную информацию в СМИ, а 87,7% рассказывают о беседе друзьям, коллегам или родственникам.

Как показал опрос, 43% респондентов обращаются к водителям за советами о местах и маршрутах. Треть опрошенных (33,7%) интересуется местными культурными событиями – фестивалями, концертами и выставками. Еще четверть хотят быть в курсе общественных новостей города.

Опрос также выявил различия в зависимости от пола и возраста. Женщины (33,7%) чаще мужчин (25,6%) узнают афишу мероприятий. Среди молодежи 18–35 лет интерес к локальным культурным событиям проявляют 73% опрошенных. Респонденты 46–55 лет чаще обсуждают с водителями новости и происшествия (32,9%).

Ранее Сергей Собянин сообщил, что аварийность такси в Москве снизилась на 15,3% с 2021 года, а за прошлый год – на 7,2%. По его словам, в прошлом году количество поездок на такси доходило до 1,75 миллиона в рабочий день, а автомобили каршеринга арендовали в среднем свыше 148 тысяч раз в сутки.

Кроме того, растет и популярность прокатных велосипедов и самокатов. В 85% случаев ими пользуются, чтобы добраться до офиса, учебы, парка или торгового центра. За прошлый год количество ежедневных поездок на самокатах увеличилось до 330 тысяч, а на велосипедах – до 370 тысяч.

В Мосгордуме прошло заседание круглого стола на тему "Такси нашего города"

