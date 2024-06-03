Дептранс Москвы выпустил тематическую "Тройку" с музеем-заповедником "Царицыно"

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Столичный Дептранс выступил карту "Тройку", посвященную музею-заповеднику "Царицыно", который в этом году отмечает 40-летний юбилей. Об этом департамент сообщил в телеграм-канале.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что тематическая карта украшена видовой фотографией музея-заповедника. Найти такую "Тройку" жители могут на сайте сувенирного магазина, во флагманских магазинах на стациях метро "Трубная" и "Маяковская", а также на стойках "Живое общение" и маркетплейсах.

Ранее сообщалось, что Дептранс и МХТ имени А. П. Чехова выпустили тематические "Тройки", приуроченные к церемонии награждения лауреатов "Премии Художественного театра". Карта представлена в двух вариантах.

Дизайн "Троек" разработан на основе эскизов архитектора Федора Шехтеля. Одна из них украшена изображением фасада театра, а вторая – иллюстрациями костюмов гардеробщиков, билетеров и буфетчиков.