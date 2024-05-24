Три дома в неоклассическом стиле отреставрировали в Москве

Фото: фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

Три дома в неоклассическом стиле в центре Москвы привели в порядок. Работы прошли в рамках городской программы капремонта жилого фонда. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на комплекс городского хозяйства Москвы.

Так, исторический облик вернули трехэтажному зданию по адресу Казарменный переулок, дом 10, строение 1. Первый этаж главного фасада, ризалит и углы дома выделены рустом. Окна второго этажа декорированы филенками, барельефами и треугольными сандриками, а межоконные простенки второго и третьего – пилястрами.

Для сохранения всех исторических деталей специалисты разработали индивидуальный проект проведения работ и подобрали подходящие материалы и технологии. Сначала рабочие расчистили наружные стены от загрязнений и отслоившейся штукатурки.

Далее они восстановили кирпичную кладку, обработали места намокания антигрибковым составом, отремонтировали гладкий и рустованный штукатурный слой стен. После этого специалисты восстановили архитектурные элементы и лепной декор, окрасили фасады, привели в порядок цоколь дома, оконные и дверные откосы, заменили водосточные трубы и отливы, а также отремонтировали входную группу.

Привели в порядок и здание по адресу Сытинский тупик, дом 1, строение 4. Четырехэтажный дом возвели в 1899 году. Его входные группы подчеркнуты рустом, дворовый фасад фланкирован двумя ризалитами, а этажи разделены карнизами.

Рабочие расчистили и промыли поверхности, восстановили кирпичную кладку и выветренные швы, обработали места намокания антигрибковым составом.

Затем они отремонтировали архитектурный декор, нанесли свежий штукатурный слой на фасады на уровне первого этажа, а также на стены и свод арки. Подготовленную поверхность покрасили в цвет "бежевый сандал", а архитектурные элементы подчеркнули сигнальным белым. Кроме того, заменили наружный водосток и сливы, привели в порядок цоколь и входные группы.

Работы по обновлению фасада закончились и по адресу Новокузнецкая улица, дом 4/12, строение 2. Шестиэтажное здание построили в 1938 году. Этажи на главном фасаде выделены карнизами, вертикали лоджий объединены нишами и украшены пилястрами. Плиты балконов поддерживают кронштейны.

В ходе работ специалисты очистили поверхности от загрязнений, отбили отслаивающиеся слои штукатурки, восстановили места разрушений, выветренные швы и кирпичную кладку. Также они обработали места намокания антигрибковым и антисептическим составами, очистили и отреставрировали декоративные элементы, привели в порядок межэтажные пояса, дентикулы, пилястры и кронштейны.

Более того, рабочие окрасили фасад, отштукатурили цоколь дома, заменили водосточные трубы, отремонтировали входы, балконы и лоджии.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в рамках Дней исторического и культурного наследия москвичи могут посетить свыше 70 отреставрированных зданий столицы. Среди них – Дворец пионеров, Театр Эстрады и Дом Палибина.