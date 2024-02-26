Экотропы, спорт и пикники: как преобразились парки Москвы

За последние годы посещаемость столичных парков выросла в разы: москвичи теперь могут не только гулять там, но и заниматься велоспортом, воркаутом, йогой и многим другим. Рассказываем, как развиваются зеленые территории в Москве и какие из них открылись за прошедший год.
Акцент на шаговой доступности
За последние 10 лет количество посетителей столичных парков выросло в четыре раза, написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Мэр напомнил, что в парках есть бесплатные кружки и секции по танцам, волейболу, рисованию, иностранным языкам. Там проходят творческие мастер-классы, экологические лекции, большие фестивали, например, Московский джазовый или "Ледовая Москва".
"Самый популярный летний проект − "Йога в парках". В прошлом сезоне он охватил 28 городских локаций. В рамках "Лета в парке" в 2023 году работали сразу пять зон отдыха с бассейнами под открытым небом", − добавил Собянин.
Зимой же в парках тоже есть масса активностей. В этом сезоне на природных территориях действует 82 лыжные трассы, 26 катков с искусственным покрытием и еще 19 с натуральным.
Площадки и волейбол вместо помойки
В 2023 году появилось несколько крупных парков, а другие природные территории пережили глобальное благоустройство. Например, в сентябре Сергей Собянин открыл зону отдыха в районе Нагатино-Садовники.
Проект охватил площадь 22 гектара в пойме реки Жужи с Большим и Савкиным оврагами, природную территорию "Вишневый сад" и прилегающие дворы.
До начала работ часть русла реки была заброшена и завалена валежником, там не было освещения и дорожек, а детские площадки были старыми и изношенными.
Во время благоустройства специалисты расчистили русло, создали прогулочные маршруты, обустроили лестничные спуски, пешеходные мостики, установили освещение, разбили газоны и создали 350 машино-мест.
На левом берегу Жужи сделали спортивную площадку с волейбольными, баскетбольными зонами, кортами для тенниса. Кроме того, в парке появилось еще 14 площадок для игры в мини-футбол, хоккей, баскетбол и волейбол. А для маленьких посетителей создали площадку "Логово разбойника", где есть качели, горки и многое другое.
Благодаря проекту около 80 тысяч жителей района Нагатино-Садовники получили комфортную зону отдыха.
30 спортивных зон
В сентябре 2023 года на месте полузаброшенной территории в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки создали новую природную территорию. Проект был разработан с учетом пожеланий местных жителей.
"Перед нами стояло несколько задач: убрать многочисленные заборы, чтобы люди могли свободно гулять; очистить и реабилитировать территории; создать новые функциональные зоны и площадки. Все удалось. В районах Орехово-Борисово Южное и Зябликово, где живут больше 280 тысяч человек, появилось крупное пространство для отдыха", − рассказал Собянин.
Специалисты очистили заболоченный участок водоема, укрепили берега, расположили скамейки для отдыха, оборудовали девять детских площадок. А для любителей активного отдыха создали около 30 спортивных зон, в том числе скейт-парк, хоккейную коробку, территорию для воркаута и площадки для групповых игр.
По пожеланию местных жителей на природной территории также организовали 45 зон для пикника с беседками, столами и скамейками, две площадки для выгула собак и 10 голубятен.
Качели, карусели и канатная дорога
С 2016-го в Москве началось благоустройство парка Яуза – в этом году работы уже плавно подходят к концу.
"Почти закончили парк "Яуза" – масштабный и уникальный проект. Уже выполнили 90% работ. На участках этого года обустроили экотропы со смотровыми площадками, вело- и беговой маршруты, летнюю сцену, детские и спортивные зоны", – рассказал ранее мэр.
Специалисты привели в порядок тропинки на участке вдоль Сухонской улицы и Олонецкого проезда, добавили велотрассы и дорожки для бега. Здесь также появились карусели, качели, канатная дорога для детей.
На участке поймы реки Чермянки вдоль Сельскохозяйственной улицы, где завершились основные работы первого этапа, создали две детские площадки, спортивный кластер, привели в порядок зоны для игры в бадминтон и пляжный волейбол, установили мобильную судейскую вышку.
Также специалисты организовали веломаршрут, обновили старые дорожки и создали новые. Кроме того, вдоль русла реки теперь есть подвесные качели-сидения.
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