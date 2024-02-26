Экотропы, спорт и пикники: как преобразились парки Москвы

За последние годы посещаемость столичных парков выросла в разы: москвичи теперь могут не только гулять там, но и заниматься велоспортом, воркаутом, йогой и многим другим. Рассказываем, как развиваются зеленые территории в Москве и какие из них открылись за прошедший год.

Акцент на шаговой доступности

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За последние 10 лет количество посетителей столичных парков выросло в четыре раза, написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



Сергей Собянин мэр Москвы Мы полностью поменяли концепцию паркового пространства: сделали акцент на шаговой доступности от дома. Поэтому обновляем не только центральные парки, но и создаем новые − в районах. В них можно заниматься велоспортом, бегом, воркаутом, гулять по экотропам.

Мэр напомнил, что в парках есть бесплатные кружки и секции по танцам, волейболу, рисованию, иностранным языкам. Там проходят творческие мастер-классы, экологические лекции, большие фестивали, например, Московский джазовый или "Ледовая Москва".

"Самый популярный летний проект − "Йога в парках". В прошлом сезоне он охватил 28 городских локаций. В рамках "Лета в парке" в 2023 году работали сразу пять зон отдыха с бассейнами под открытым небом", − добавил Собянин.

Зимой же в парках тоже есть масса активностей. В этом сезоне на природных территориях действует 82 лыжные трассы, 26 катков с искусственным покрытием и еще 19 с натуральным.

Площадки и волейбол вместо помойки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В 2023 году появилось несколько крупных парков, а другие природные территории пережили глобальное благоустройство. Например, в сентябре Сергей Собянин открыл зону отдыха в районе Нагатино-Садовники.

Проект охватил площадь 22 гектара в пойме реки Жужи с Большим и Савкиным оврагами, природную территорию "Вишневый сад" и прилегающие дворы.



Сергей Собянин мэр Москвы До этого здесь были овраги, гаражи, помойки. Сейчас хорошая зона сделана: парк в центре Нагатино-Садовников, в этом году благоустроили набережную, улицу Нагатинскую. Район преобразился в лучшую сторону.

До начала работ часть русла реки была заброшена и завалена валежником, там не было освещения и дорожек, а детские площадки были старыми и изношенными.

Во время благоустройства специалисты расчистили русло, создали прогулочные маршруты, обустроили лестничные спуски, пешеходные мостики, установили освещение, разбили газоны и создали 350 машино-мест.

На левом берегу Жужи сделали спортивную площадку с волейбольными, баскетбольными зонами, кортами для тенниса. Кроме того, в парке появилось еще 14 площадок для игры в мини-футбол, хоккей, баскетбол и волейбол. А для маленьких посетителей создали площадку "Логово разбойника", где есть качели, горки и многое другое.

Благодаря проекту около 80 тысяч жителей района Нагатино-Садовники получили комфортную зону отдыха.

30 спортивных зон

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В сентябре 2023 года на месте полузаброшенной территории в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки создали новую природную территорию. Проект был разработан с учетом пожеланий местных жителей.

"Перед нами стояло несколько задач: убрать многочисленные заборы, чтобы люди могли свободно гулять; очистить и реабилитировать территории; создать новые функциональные зоны и площадки. Все удалось. В районах Орехово-Борисово Южное и Зябликово, где живут больше 280 тысяч человек, появилось крупное пространство для отдыха", − рассказал Собянин.

Специалисты очистили заболоченный участок водоема, укрепили берега, расположили скамейки для отдыха, оборудовали девять детских площадок. А для любителей активного отдыха создали около 30 спортивных зон, в том числе скейт-парк, хоккейную коробку, территорию для воркаута и площадки для групповых игр.

По пожеланию местных жителей на природной территории также организовали 45 зон для пикника с беседками, столами и скамейками, две площадки для выгула собак и 10 голубятен.

Качели, карусели и канатная дорога

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 2016-го в Москве началось благоустройство парка Яуза – в этом году работы уже плавно подходят к концу.

"Почти закончили парк "Яуза" – масштабный и уникальный проект. Уже выполнили 90% работ. На участках этого года обустроили экотропы со смотровыми площадками, вело- и беговой маршруты, летнюю сцену, детские и спортивные зоны", – рассказал ранее мэр.

Парк "Яуза" охватывает 10 районов, где протекает река и ее притоки. С начала благоустройства в 2016 году в порядок привели 13 участков общей площадью 324,6 гектара. В 2024-м планируется обустроить еще две зоны рядом с Яузой: территории вдоль Тенистого проезда и Сельскохозяйственной улицы. Завершить все работы планируется в следующем году.

Специалисты привели в порядок тропинки на участке вдоль Сухонской улицы и Олонецкого проезда, добавили велотрассы и дорожки для бега. Здесь также появились карусели, качели, канатная дорога для детей.



Сергей Собянин мэр Москвы Для неспешных прогулок обновили экотропу вдоль левого берега реки Яузы со стороны Олонецкого проезда. В местах, где возможны подтопления, тропу подняли повыше. Также сделали экомаршрут вокруг пруда − биоплато со стороны Сухонской улицы. Местами маршрут проходит вдоль берега, а частично непосредственно над водой. В него интегрировали две смотровые площадки.

На участке поймы реки Чермянки вдоль Сельскохозяйственной улицы, где завершились основные работы первого этапа, создали две детские площадки, спортивный кластер, привели в порядок зоны для игры в бадминтон и пляжный волейбол, установили мобильную судейскую вышку.

Также специалисты организовали веломаршрут, обновили старые дорожки и создали новые. Кроме того, вдоль русла реки теперь есть подвесные качели-сидения.