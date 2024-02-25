25 февраля, 12:32Мэр Москвы
Собянин: посещаемость парков Москвы за 10 лет выросла в четыре раза
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий
За последние 10 лет столичные парки стало посещать в четыре раза больше людей. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем официальном телеграм-канале.
"Мы полностью поменяли концепцию паркового пространства: сделали акцент на шаговой доступности от дома. Поэтому обновляем не только центральные парки, но и создаем новые – в районах. В них можно заниматься велоспортом, бегом, воркаутом, гулять по экотропам", – говорится в его публикации.
Кроме того, градоначальник обратил внимание, что у москвичей есть возможность заниматься в бесплатных секциях различной направленности, в том числе танцами, рисованием и изучением иностранных языков.
Самым популярным летним проектом, по словам мэра, оказалась "Йога в парках". В прошлом сезоне она проходила на 28 площадках, уточнил он. Собянин также рассказал, что в рамках "Лета в парке" в Москве работали пять зон отдыха с бассейнами на свежем воздухе.
Что касается зимнего досуга, в столице работают 82 лыжные трассы, 26 катков с искусственным покрытием и 19 – с натуральным, добавил градоначальник.
В парках предусмотрена и детская программа, в рамках которой проходят фестиваль искусств "Небо", "День молодежи. Конструктор будущего", "Ледовая Москва" и Московский джазовый фестиваль.
Ранее департамент капремонта Москвы сообщил, что в парке "Яуза" обустроили парадную лестницу, которую посетители могут использовать как фотозону.
Этот объект должен стать новой точкой притяжения, отметили в ведомстве. Так, например, парк предлагает гостям проводить на этом месте свадьбы. Кроме того, для посетителей оборудовали три смотровые площадки.
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