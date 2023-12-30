30 декабря, 10:47Мэр Москвы
Собянин: москвичи выбрали любимые павильоны, фонтаны и исторические входы ВДНХ
Фото: ТАСС/Михаил Синицын
Москвичи выбрали любимые фонтаны, павильоны и исторические входы ВДНХ. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.
Мэр напомнил, что голосование проводилось в проекте "Активный гражданин", в нем приняли участие более 220 тысяч человек. По его данным, среди отреставрированных павильонов лидируют №1 "Центральный", №34 "Космос", №11 "Металлургия".
Между тем лучшими из обновленных фонтанов горожане считают "Дружбу народов", "Каменный цветок" и "Золотой колос". Первое место среди отреставрированных исторических входов досталось Главному входу, второе – Северному, третье – Южному.
Собянин напомнил, что с 2014 года ВДНХ "переживает настоящую эпоху возрождения". Специалисты реставрируют и возвращают на прежние места шедевры искусства, памятники, открываются исторические павильоны. В них появляются культурные и образовательные центры, музеи.
На данный момент готово более 30 объектов культурного наследия, добавил он.
На портале мэра и правительства Москвы уточнили, что в 2023 году на ВДНХ открыли павильон "Атом", выставочный центр Республики Узбекистан, необычный сад пяти чувств, прогулочную дорожку в форме ленты Мебиуса и другое.
Так, павильон № 1 "Центральный" является самым высоким зданием Выставки. Ему вернули исторический облик. Внутри отреставрировали оселковый мрамор, вернули на свои места массивные люстры.
Между тем в павильоне "Атом" можно узнать об истории и достижениях атомной отрасли. Здание состоит из семи этажей, его площадь – 25 тысяч квадратных метров. Надземные этажи посвятили применению ядерных технологий в энергетике, медицине, сельском хозяйстве, пищевой промышленности. На подземных этажах можно узнать о первых открытиях, создании ядерного оружия.
Добавляется, что в этом году на ВДНХ открылся после реставрации павильон № 66 "Советская культура". Перед павильоном была восстановлена ажурная ротонда, фонтан под ней. Фасад и интерьеры павильона украсили народными орнаментами. В павильоне № 27 "Физкультура и спорт" открыли зал славы московского спорта.
Помимо этого, были приведены в порядок павильоны № 51 "Мясная промышленность", № 37 "Птицеводство", № 59 "Зерно". Открылась первая очередь аттракционов в парке "Орион", "Круговая кинопанорама".
Ранее Собянин сообщил, что новый комплекс ЭКСПО возведут на ВДНХ. По его словам, комплекс станет главной конгрессно-выставочной площадкой столицы.
До этого стало известно о завершении реставрации монумента в честь покорителей космоса с памятником К. Э. Циолковскому на ВДНХ. Мэр отметил, что монумент является одной из главных достопримечательностей севера столицы, а также объектом культурного наследия федерального значения.
Новое светотехническое шоу начали показывать в павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ
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