Собянин: на ВДНХ будет создан новый комплекс ЭКСПО

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Новый комплекс ЭКСПО возведут на ВДНХ, рассказал Сергей Собянин в рамках ежегодного отчета о работе правительства столицы перед Мосгордумой.

"В нашей повестке – и создание нового комплекса ЭКСПО на ВДНХ, который станет главной конгрессно-выставочной площадкой столицы. Тем самым Москва упрочит свои позиции лидера в сфере делового туризма", – подчеркнул он.

Градоначальник также обратил внимание, что на ВДНХ появятся и другие новые объекты для отдыха и развлечений. Мэр пообещал, что Москва продолжит поддерживать главные проекты в сфере туризма, в том числе фестиваль "Московские сезоны" и сервис для организации путешествий Russpass.

Ранее Собянин сообщил, что на ВДНХ отреставрировали более 30 объектов культурного наследия. По словам мэра, в порядок были приведены Главный, Северный и Южный входы, 14 фонтанов Центральной аллеи, фонтаны "Дружба народов", "Каменный цветок" и "Золотой колос", а также различные павильоны.

12 декабря стало известно о завершении реставрации монумента в честь покорителей космоса с памятником К. Э. Циолковскому на ВДНХ. Собянин отметил, что монумент является одной из главных достопримечательностей севера столицы, а также объектом культурного наследия федерального значения.



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