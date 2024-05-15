Экономист Тузов: ВВП России будет расти в среднем на 2% в год до 2027 года

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Среднегодовые темпы роста ВВП России до 2027 года будут находиться на уровне около 2% и поддерживаться в основном за счет расходов на конечное потребление, считает эксперт Института прикладных экономических исследований Президентской академии Константин Тузов.

По его словам, таким образом экономика России увеличится через три года на 8,5% по сравнению с уровнем 2023 года. Также эксперт прогнозирует рост реальных располагаемых доходов населения, который произойдет за счет умеренного повышения инфляции и некоторого увеличения зарплаты из-за нехватки кадров.

"Последние санкционные пакеты, введенные западными странами против России, пока не создают дополнительных трудностей. Предполагаем, что наиболее серьезные санкционные меры уже были введены", – передает слова Тузова "Газета.ру".

Одновременно эксперт видит определенные риски, связанные с усилением санкционного давления и контролем за соблюдением санкций, но, как считает экономист, это вряд ли сильно скажется на российской экономике в среднесрочной перспективе. Анализируя ситуацию в мировой экономике в целом, он допустил дальнейшее замедление темпов ее роста, если крупные страны продолжат применять ограничительные монетарные меры для сдерживания инфляции.

Также Тузов считает, что обострение конфликта в Европе может привести к перетоку инвестиций в непроизводительные статьи расходов на оборону. Это, в свою очередь, будет подрывать возможности развития экономик этих стран.

Ранее Владимир Путин сообщил, что ВВП России по итогам 2024-го может прибавить более 3%. По его словам, реальное текущее состояние экономики позволяет улучшать и прогнозы ее развития.

До этого Михаил Мишустин заявил, что ВВП России за прошлый год вырос на 3,6%, ВВП Евразийского экономического союза (ЕАЭС) – на 3,8%.

Он подчеркнул, что условия, в которых приходилось работать в 2023 году, оставались сложными из-за внешнего давления на страну. При этом РФ смогла успешно пройти сложный период первоначальной адаптации.