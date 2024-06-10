Собянин рассказал, какие материалы производят промышленники Москвы из вторсырья

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Промышленные предприятия Москвы работают над наращиванием производства из вторсырья, из него получаются отделочные материалы, мебель, детали автомобилей, продукция для ЖКХ, упаковочные и другие материалы. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

Например, по словам мэра, московский промышленный комплекс запустил производство полимерпесчаной продукции из вторичного пластика. С помощью него специалисты изготавливают канализационные люки, кольца для колодца, тротуарную плитку и бордюры.

Другая компания занимается товарами из волокна, которое получают при переработке пластиковых бутылок. Так, в продажу выходят декоративно-отделочные материалы, утеплители и многое другое.

Кроме того, значительный вклад в развитие зеленой экономики вносит особая экономическая зона (ОЭЗ) "Технополис "Москва", подчеркнул Собянин. В прошлом году один из ее резидентов переработал свыше 5,3 тысячи тонн пластика, чем на 25% превысил результаты 2022 года.

Мэр добавил, что на сегодняшний день в столице работает больше 4,2 тысячи промышленных площадок, на которых трудятся 725 тысяч человек. Такие компании могут получить свыше 20 системных мер поддержки, включая целевые займы, субсидии и ряд других инструментов.

Ранее сообщалось, что в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) Национальная промышленная палата Мексики Canacintra и Российский союз промышленников и предпринимателей заключили соглашение о сотрудничестве. Договор поможет сближению индустрии двух стран и поспособствует развитию совместного производства и инноваций.

