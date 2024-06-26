Ряд улиц перекроют в Москве 28–29 июня

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26 июня, 07:45

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Собянин: центр "Профессии будущего" в Печатниках станет крупнейшим в РФ

Собянин: центр "Профессии будущего" в Печатниках станет крупнейшим в РФ

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Крупнейший в России центр обучения "Профессии будущего" появится в 2024 году в Печатниках. О новых пунктах стратегии развития системы соцзащиты Москвы написал Сергей Собянин в своем личном блоге.

В центре будет создано более 100 коротких программ обучения. Это позволит соискателям освоить самые востребованные профессии и быстро найти работу. Кроме того, будет развиваться программа комплексной профориентации для школьников, чтобы в ней мог участвовать каждый подросток. При таком подходе повысится уровень трудоустройства горожан, а также увеличится число людей, проходящих обучение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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