Собянин: центр "Профессии будущего" в Печатниках станет крупнейшим в РФ

Крупнейший в России центр обучения "Профессии будущего" появится в 2024 году в Печатниках. О новых пунктах стратегии развития системы соцзащиты Москвы написал Сергей Собянин в своем личном блоге.

В центре будет создано более 100 коротких программ обучения. Это позволит соискателям освоить самые востребованные профессии и быстро найти работу. Кроме того, будет развиваться программа комплексной профориентации для школьников, чтобы в ней мог участвовать каждый подросток. При таком подходе повысится уровень трудоустройства горожан, а также увеличится число людей, проходящих обучение.

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