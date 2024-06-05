05 июня, 07:30Туризм
Опросы о достопримечательностях Москвы опубликовали на портале "Активный гражданин"
Москвичи стали выбирать интересные места города, где стоит побывать туристам. Такое голосование проходит на платформе "Активный гражданин". Там опубликованы опросы о достопримечательностях Москвы и идеях для прогулок.
Всего за три недели в серии голосований "Вот это Москва!" собрано больше 800 тысяч мнений горожан. По данным на 5 июня, идет второй этап голосований.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.