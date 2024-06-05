Опросы о достопримечательностях Москвы опубликовали на портале "Активный гражданин"

Москвичи стали выбирать интересные места города, где стоит побывать туристам. Такое голосование проходит на платформе "Активный гражданин". Там опубликованы опросы о достопримечательностях Москвы и идеях для прогулок.

Всего за три недели в серии голосований "Вот это Москва!" собрано больше 800 тысяч мнений горожан. По данным на 5 июня, идет второй этап голосований.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

