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05 июня, 07:30

Туризм

Опросы о достопримечательностях Москвы опубликовали на портале "Активный гражданин"

Опросы о достопримечательностях Москвы опубликовали на портале "Активный гражданин"

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Москвичи стали выбирать интересные места города, где стоит побывать туристам. Такое голосование проходит на платформе "Активный гражданин". Там опубликованы опросы о достопримечательностях Москвы и идеях для прогулок.

Всего за три недели в серии голосований "Вот это Москва!" собрано больше 800 тысяч мнений горожан. По данным на 5 июня, идет второй этап голосований.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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