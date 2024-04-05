Столичные кикшеринговые сервисы запустили тестирование на знание ПДД

Новый сезон самокатов отличился рядом нововведений для москвичей. Так, в приложениях кикшеринговых сервисов пользователям теперь предлагается пройти тестирование на знание правил дорожного движения. За это некоторые операторы СИМ поощряют горожан промокодами.

Кроме того, на самокатах появились увеличенные таблички с номерами, чтобы городские камеры могли фиксировать нарушения. Даже если пользователь попытается скрыть номер, его все равно смогут идентифицировать и привлечь к ответственности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.