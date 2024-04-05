Москвичи чаще всего арендовали самокаты для коротких поездок

За первую неделю сезона самокатов число поездок приблизилось к двум миллионам, что в пять раз больше аналогичного периода 2023 года. Как сообщает пресс-служба столичного Дептранса, чаще всего самокаты арендовали для коротких поездок.

Для аренды в Москве доступно 60 тысяч электросамокатов. На некоторых из них появились номера, с помощью которых нарушителей отслеживают по городским камерам.

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