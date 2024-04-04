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04 апреля, 18:15

Транспорт

Номера появились на некоторых моделях электросамокатов в столице

Номера появились на некоторых моделях электросамокатов в столице

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В столице начали активно внедрять разные технологии, чтобы повысить безопасность поездок на электросамокатах. Всего для аренды доступно 60 тысяч самокатов.

На некоторых моделях появились номера. С их помощью нарушителей смогут отслеживать по городским камерам. Расширяется и список медленных зон – их уже около 300. Самокаты автоматически притормаживают возле станций метро, МЦК, МЦД и в парках. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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