Номера появились на некоторых моделях электросамокатов в столице

В столице начали активно внедрять разные технологии, чтобы повысить безопасность поездок на электросамокатах. Всего для аренды доступно 60 тысяч самокатов.

На некоторых моделях появились номера. С их помощью нарушителей смогут отслеживать по городским камерам. Расширяется и список медленных зон – их уже около 300. Самокаты автоматически притормаживают возле станций метро, МЦК, МЦД и в парках. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.