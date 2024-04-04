04 апреля, 11:34Транспорт
Утренний сбой на МЦД-1 произошел из-за схода вагона с рельсов
Фото: телеграм-канал "Московская межрегиональная транспортная прокуратура"
Межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с задержками отправления поездов на станции МЦД-1 Одинцово. Об этом сообщается в телеграм-канале надзорного органа.
"Предварительно установлено, что около 5 часов утра 4 апреля на станции Одинцово произошел сход одной колесной пары, а также пережог контактной сети, что повлекло за собой сбой в движении электропоездов МЦД-1", – рассказали в прокуратуре.
Ранее стало известно, что движение электропоездов восстановили в 08:13. Железнодорожники приняли меры для сокращения времени опоздавших электропоездов.
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