Утренний сбой на МЦД-1 произошел из-за схода вагона с рельсов

Фото: телеграм-канал "Московская межрегиональная транспортная прокуратура"

Межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с задержками отправления поездов на станции МЦД-1 Одинцово. Об этом сообщается в телеграм-канале надзорного органа.

"Предварительно установлено, что около 5 часов утра 4 апреля на станции Одинцово произошел сход одной колесной пары, а также пережог контактной сети, что повлекло за собой сбой в движении электропоездов МЦД-1", – рассказали в прокуратуре.

Ранее стало известно, что движение электропоездов восстановили в 08:13. Железнодорожники приняли меры для сокращения времени опоздавших электропоездов.