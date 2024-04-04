Движение возобновили по МЦД-1 через станцию Одинцово

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение через станцию Одинцово по МЦД-1 и Белорусскому направлению Московской железной дороги (МЖД) возобновлено. Об этом сообщается в телеграм-канале "Дептранс. Оперативно".

"Вместе с МЖД вводим в график задержанные поезда", – указали в ведомстве.

В пресс-службе железной дороги уточнили, что движение поездов вновь началось в 07:55. В настоящее время железнодорожники принимают все меры для сокращения времени опоздавших электропоездов, добавили там.

"Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства", – уточнили в телеграм-канале МЖД.

Проезд поездов через станцию Одинцово временно прекращался из-за повреждения контактного провода.

Ранее стало известно, что расписание на МЦД-1 было изменено из-за строительства железнодорожного путепровода между станциями Тестовская и Беговая. В частности, по выходным с 16 марта по 22 апреля не будет движения по первому пути на участке от станции Москва – Бутырская до Филей.