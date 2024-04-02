В Подмосковье с рельсов сошли 11 грузовых вагонов

Фото: телеграм-канал "112"

Вечером 1 апреля на перегоне Иванцево – Костино Савеловского направления МЖД произошел сход 11 грузовых вагонов поезда. Об этом сообщается в телеграм-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Уточняется, что Московско-Ярославская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства происшествия. По результатам проверки и при наличии оснований рассмотрят вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

На сайте РЖД уточнили, что причиной схода стал размыв участка пути, вызванный резким и обильным таянием снега. Пострадавших нет, угрозы экологии не обнаружено, добавили там.

Уточняется, что на месте происшествия работают три восстановительных и два противоразмывных поезда с ближайших станций. На МЖД создали штаб для координации действий по ликвидации схода.

Ранее пассажиров Курского вокзала в Москве эвакуировали. Правоохранительные органы провели работы на территории. Пассажиры прошли на платформы в обход вокзала через третий тоннель.