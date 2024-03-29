29 марта, 13:38Транспорт
Дептранс выпустил новые тематические карты "Тройка"
Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
Дептранс подготовил две новые тематические карты "Тройка" с музеем-заповедником "Коломенское" и усадьбой Измайлово. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства со ссылкой на заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова.
"На карте, посвященной Коломенскому, изображен Дворец царя Алексея Михайловича. А на измайловской "Тройке" – Мостовая башня XVII века", – рассказал заммэра.
По его словам, карты станут отличным сувениром и расскажут о достопримечательностях столицы.
Уточняется, что купить новые "Тройки" можно на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная", а также в интернет-магазине.
Ранее Дептранс и Всероссийский музей декоративного искусства выпустили тематическую "Тройку". Карта украшена изображением яркой птицы с распахнутыми крыльями по мотивам городецкой росписи.
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