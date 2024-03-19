19 марта, 16:10Транспорт
Дептранс и Всероссийский музей декоративного искусства выпустили тематическую "Тройку"
Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
Столичный Дептранс и Всероссийский музей декоративного искусства выпустили новую тематическую "Тройку". Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
"Карта украшена изображением яркой птицы с распахнутыми крыльями по мотивам городецкой росписи – знаменитого народного промысла Поволжья", – говорится в сообщении.
Приобрести проездной можно на сайте сувенирного магазина, во флагманских магазинах на станциях "Трубная" и "Маяковская", а также у продавцов стоек "Живое общение".
Ранее в Москве выпустили тематическую "Тройку" в честь концертного зала "Зарядье". На ней изобразили очертания скрипки в виде конструктора, состоящего из разных музыкальных инструментов.
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