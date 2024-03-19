Дептранс и Всероссийский музей декоративного искусства выпустили тематическую "Тройку"

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Столичный Дептранс и Всероссийский музей декоративного искусства выпустили новую тематическую "Тройку". Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Карта украшена изображением яркой птицы с распахнутыми крыльями по мотивам городецкой росписи – знаменитого народного промысла Поволжья", – говорится в сообщении.

Приобрести проездной можно на сайте сувенирного магазина, во флагманских магазинах на станциях "Трубная" и "Маяковская", а также у продавцов стоек "Живое общение".

Ранее в Москве выпустили тематическую "Тройку" в честь концертного зала "Зарядье". На ней изобразили очертания скрипки в виде конструктора, состоящего из разных музыкальных инструментов.

