Вторые двери начали снимать в вестибюлях метро

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Свыше шести тысяч вторых дверей снимут в вестибюлях московского метро до конца апреля, сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра Максима Ликсутова.

Работы проведут в рамках подготовки транспортной инфраструктуры к летнему сезону.

"Это увеличит воздухообмен на станциях. Мы делаем все необходимое, чтобы в жару в метро поддерживалась прохлада", – прокомментировал Ликсутов.

По словам заммэра, в холодное время года вторые двери препятствуют проникновению холодного воздуха и помогают поддерживать комфортную температуру на станциях.

До осени они будут находиться на хранении. За это время двери приведут в порядок и отремонтируют при необходимости, заключил Ликсутов.

Ранее сообщалось, что ЦППК подготовит более 3,2 тысячи вагонов к летнему сезону. Специалисты проверят внешнее состояние поездов и исправность систем торможения.

