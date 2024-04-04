04 апреля, 09:36Транспорт
Вторые двери начали снимать в вестибюлях метро
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы
Свыше шести тысяч вторых дверей снимут в вестибюлях московского метро до конца апреля, сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра Максима Ликсутова.
Работы проведут в рамках подготовки транспортной инфраструктуры к летнему сезону.
"Это увеличит воздухообмен на станциях. Мы делаем все необходимое, чтобы в жару в метро поддерживалась прохлада", – прокомментировал Ликсутов.
По словам заммэра, в холодное время года вторые двери препятствуют проникновению холодного воздуха и помогают поддерживать комфортную температуру на станциях.
До осени они будут находиться на хранении. За это время двери приведут в порядок и отремонтируют при необходимости, заключил Ликсутов.
Ранее сообщалось, что ЦППК подготовит более 3,2 тысячи вагонов к летнему сезону. Специалисты проверят внешнее состояние поездов и исправность систем торможения.
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