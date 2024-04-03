"Безопасный город": ГИБДД оформила протоколы на подростков за езду на одном самокате

Сотрудники ГИБДД в Москве оформили административные протоколы на пятерых подростков, которые катались на одном самокате по проезжей части. Опасную езду снял на видео и выложил в Сеть местный житель.

Ролик в интернете заметили инспекторы и разыскали подростков. Отмечается, что с их родителями провели разъяснительные беседы. Также документы о правонарушении направят в комиссию по делам несовершеннолетних.

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