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03 апреля, 21:30

Транспорт

"Безопасный город": ГИБДД оформила протоколы на подростков за езду на одном самокате

"Безопасный город": ГИБДД оформила протоколы на подростков за езду на одном самокате

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Сотрудники ГИБДД в Москве оформили административные протоколы на пятерых подростков, которые катались на одном самокате по проезжей части. Опасную езду снял на видео и выложил в Сеть местный житель.

Ролик в интернете заметили инспекторы и разыскали подростков. Отмечается, что с их родителями провели разъяснительные беседы. Также документы о правонарушении направят в комиссию по делам несовершеннолетних.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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