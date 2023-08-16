Москвичи более 65 тыс раз активировали бесплатные поездки на велосипедах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичи более 65 тысяч раз активировали бесплатные поездки на велосипедах по безлимитным "Единым" и картам москвича. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

"Велосипеды в Москве бьют все рекорды. <...> Спецпредложение распространяется на все 10 тысяч велосипедов "Велобайка", – поделился заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, время каждой бесплатной поездки составляет 30 минут, количество в день не ограничено. Они будут доступны до конца велосезона или действия проездного.

Ликсутов подчеркнул, что велосипед – важное средство передвижения для многих москвичей, поэтому им дают пользоваться бесплатно. Это экономит время, деньги, улучшает городскую экологию, а также повышает доступность велотранспорта, что соответствует задаче мэра Москвы Сергея Собянина, заключил он.

Проезд на новых электровелосипедах 2.0 стал бесплатным по безлимитным билетам "Единый" и картам москвича учащегося 25 июля. Отмечалось, что на 30 дней "Единого" дается 60 бесплатных поездок, на 90 дней – 180, на 365 – 390.

Ранее отмечалось, что пользователи "Велобайка" будут получать 10 баллов за каждую правильную велопарковку. Бонусы можно будет списать при оплате велопоездок, 1 балл равен 1 рублю.

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