Авиакомпания "Россия" возобновит прямые рейсы из Минвод в Анталью

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Авиакомпания "Россия" планирует организовать полеты три раза в неделю из Минеральных Вод в Анталью. Об этом проинформировали на сайте авиаперевозчика.

Уточняется, что полеты из Минеральных Вод в Анталью начнутся с 30 апреля. Прямое авиасообщение Минеральные Воды – Анталья открылось на рейсах "России" в рамках летнего расписания 2023 года.

В пресс-службе авиакомпании уточнили, что рейсы будут выполняться по вторникам, четвергам и субботам. Полеты планируются на лайнерах Airbus 310 общей пассажировместимостью 128 человек.

Ранее эксперт Алексан Мкртчян объяснил, почему россиянам не стоит ждать дешевых путевок в Турцию в 2024 году. Он опроверг новость о том, что турецкие гостиницы снизили стоимость на 20%.

Мкртчян добавил, что в целом турпоток из России в Турцию за последние годы снизился. Например, в прошлом году Турция недосчиталась около миллиона отдыхающих. В этом году сложится подобная картина, заключил он.