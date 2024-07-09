Оплата по биометрии появится на всех станциях и вокзалах МЦД-4 до конца года

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Работа системы оплаты по биометрии будет запущена на всех станциях и вокзалах МЦД-4 до конца 2024 года, рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он напомнил, что оплата, которая производится за счет распознавания лиц, дает москвичам возможность не использовать карты и телефоны в городском транспорте. По словам Ликсутова, это особенно удобно для горожан, когда они совершают комбинированные поездки с пересадками.

"Безопасная работа сервиса обеспечена банковским уровнем защиты, все данные пользователей зашифрованы. Мы внедряем только лучшие российские платежные решения по задаче Сергея Собянина", – приводятся слова заместителя мэра в телеграм-канале столичного Дептранса.

В настоящее время оплатить проезд по биометрии в Москве можно на всех станциях метро и МЦК, а также на причалах речных регулярных маршрутов. Воспользоваться этой возможностью пассажиры также могут в терминалах "Аэроэкспресса" и на четырех станциях МЦД: Нахабино, Площадь трех вокзалов (бывшая Каланчевская), Лихоборы и Зеленоград-Крюково.

На данный момент стоимость проезда на МЦД с использованием биометрии составляет 53 рубля в зоне "Центральная" и 70 рублей – в зоне "Пригород". После того как данная система будет внедрена на станциях всех диаметров, ею смогут ежедневно пользоваться до миллиона москвичей.

В июне о намерении внедрить на своих точках продаж оплату по биометрии заявлял "Аэрофлот". Вместе с тем к концу года компания планирует запустить авторизацию через Сбер ID, которой можно будет воспользоваться при входе в кабинет "Аэрофлот бонус".