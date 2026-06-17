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Глава МИД России Сергей Лавров в ответ на слова министра обороны Украины Михаила Федорова о том, что "Крым станет островом скоро", поинтересовался, каким образом Киев планирует реализовать эти планы.

"Он ссылался на беспилотники. На любой беспилотник есть "противоядие", мы сейчас над этим самым активным образом работаем", – сказал Лавров в комментарии журналисту ИС "Вести" Павлу Зарубину.

Вместе с тем российский министр обратил внимание, что Федоров занимает свою должность недавно. По мнению главы МИД, ему еще предстоит освоиться.

В ноябре прошлого года депутаты Европарламента приняли резолюцию по урегулированию конфликта на Украине, в которой есть пункт о том, что Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области никогда не будут признаны европейскими странами как российские.

Глава крымского парламента Владимир Константинов при этом указывал, что такие заявления являются абсурдными и направлены на срыв мирных переговоров по урегулированию кризиса.

Позднее стало известно, что попытка Киева оспорить суверенитет России над Крымом и прилегающими территориями в суде в Гааге провалилась. РФ победила в международном арбитраже по правам прибрежного государства в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.