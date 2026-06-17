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17 июня, 19:01

Происшествия

Дочери погибшей при атаке ВСУ на белорусский автобус женщины не поверили в ее смерть

Фото: МАХ/"Следком"

Дочери погибшей при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автобус в Брянской области Виктории Горошко не поверили в смерть матери. Об этом в беседе с RT рассказал экс-супруг погибшей.

Он уточнил, что девочки – двойняшки, им 21 год. Сам мужчина узнал о трагедии из соцсетей. Потом ему позвонила кума и заявила, что его экс-супруга погибла. Мужчина рассказал, что был в курсе планов женщины отправиться на отдых, но не знал, что она была в этом автобусе.

Дочери вместе с экс-супругой всего 2 дня назад приезжали к мужчине и поздравляли его с днем рождения. С бывшей женой он поддерживал доброе общение.

"Очень хорошая, добрая и светлая была. Работала в магазине. Мы с ней поженились на Украине, еще в Луганске, потом в Белоруссию переехали", – рассказал ее экс-супруг.

ВСУ атаковали автобус с белорусской детско-юношеской спортивной школой, который следовал из Гомеля в Геленджик, на территории Брянской области. В салоне находились 44 человека, включая 28 юных футболистов. В результате погибла сопровождавшая команду женщина, еще 8 человек пострадали, в том числе 6 детей.

По данному факту Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело. Также дело по статье о теракте начал расследовать СК России.

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