Розничные продажи меда в России сократились на 7–8% год к году

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Натуральные продажи меда в российской рознице в период с января по май 2026 года снизились на 7–8% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на аналитиков.

Уточняется, что это уже второй неудачный для меда год подряд. В 2025 году продажи меда в РФ падали на 10% в натуральном выражении. Снижение связано с увеличением цен на продукт. Средняя стоимость литра меда с января по май, по данным аналитиков, составила 868 рублей, прибавив 16% год к году. При этом в Росстате заявляли, что цена килограмма меда в мае достигла 694,7 рубля, увеличившись на 12,5%.

Кроме того, совокупные продажи меда в денежном выражении выросли на 18% за январь–март, что с учетом падения спроса также говорит о росте цен. Эксперты связывают подорожание продукта с вымыванием доступных остатков прошлых сезонов.

Член правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Галаганов в беседе с журналистами заявил о 20%-м росте розничной стоимости меда за первый квартал. При этом себестоимость продукта выросла на 40%. Это произошло из-за сложного сезона прошлого года – поголовье пчел снизилось на 20–25%, что наложилось на гибель растений-медоносов.

В это же время авторы статьи допустили, что данные аналитиков могут не учитывать несистемных производителей – основной объем меда продается в несетевой рознице, на ярмарках и рынках. При этом Галаганов указал, что ассортимент продукта в рознице сократился. Это связано с неготовностью сетевых магазинов принять повышение цен, поэтому некоторые наименования временно пропали с полок. Именно с этим эксперт связал падение продаж.

Председатель Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов уверен, что в крупных сетях мед остается востребованным, а его предложение стабильно. Более 99% меда в розничных сетях – российского производства.

Представитель одной из компаний в сфере розничной торговли Татьяна Ларина заявила о наличии в сети 15–20 позиций меда. В это же время рост закупочных цен она связала с погодными условиями и издержками производителей. В другой компании также увидели рост закупочных цен. Предложений в магазинах меньше не стало, однако снизилось количество качественного продукта, с сертификатами соответствия и подтвержденными лабораторными исследованиями, уверены в компании.

Галаганов предположил, что в 2026 году сбор меда должен вырасти. Это объясняется низкой вероятностью повторения неурожая, ростом привлекательности пчеловодства для инвесторов. При этом журналисты не заметили существенного прироста количества игроков на рынке – с января по май в РФ зарегистрировали лишь 249 компаний и индивидуальных предпринимателей, специализирующихся на меде. Год к году значение сократилось на 10,4%.

Ранее средние розничные цены на куриные яйца в России оказались ниже уровня 2024 года. Ровно год назад десяток в среднем обходился покупателям в 120 рублей. Страна занимает 53-е место в мире по стоимости куриных яиц. В пересчете на отечественную валюту среднемировой ценник за десяток сегодня достигает 198 рублей.

