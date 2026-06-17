Адвокат Айвар: после повторной проверки здоровья Лерчек уголовное дело могут возобновить

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Уголовное дело в отношении блогера Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина. – Прим. ред.) будет возобновлено, если медицинская экспертиза покажет ее выздоровление. Об этом Москве 24 рассказала адвокат Людмила Айвар.

"Если медицинская экспертиза покажет, что она выздоравливает и снова может участвовать в судебно-следственных действиях, то уголовное дело будет возобновлено, а суд назначит наказание", – пояснила эксперт.

При этом, если проверка здоровья блогера выявит заболевание, препятствующее отбыванию наказания, Лерчек освободят от этого, но не от ответственности.

Айвар также добавила, что блогер демонстрирует в Сети свои тренировки, потому что "просто хочет жить". Однако этим она вызывает неоднозначную реакцию у части общества и привлекает лишнее внимание.

Уголовное дело против Лерчек и ее бывшего мужа Артема Чекалина было возбуждено еще в 2024 году. Их обвинили в выводе за границу более 250 миллионов рублей и отправили под домашний арест. В 2026 году Чекалин был приговорен к 7 годам колонии.

В феврале этого же года Лерчек родила от жениха Луиса Сквиччиарини сына. Спустя некоторое время у нее обнаружили злокачественные клетки и метастазы в легких, после чего диагностировали рак желудка четвертой стадии.

В связи с этим суд заменил Лерчек домашний арест на запрет определенных действий. Уголовное дело также было приостановлено до выздоровления.

Однако позже прокуратура попросила назначить блогеру повторную комплексную судебно-медицинскую экспертизу. В ведомстве указали, что Лерчек в день прохождения сеанса химиотерапии рассказывала о тренировке в спортзале. Кроме того, проверить хотят и Сквиччиарини.