Блогер Лерчек рассказала, как проходит 7-ю химиотерапию дома

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/im__lu_

Блогер Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина. – Прим. ред.) показала, как проходит 7-ю химиотерапию дома. Видео опубликовал ее жених Луис Сквиччиарини.

Девушка рассказала, что в больнице ей прокапали первый препарат. При этом необходимости в том, чтобы рядом находилась капельница, нет, поскольку у блогера есть специальная помпа, которую необходимо держать в темноте.

"Препарат под давлением по трубкам капается. Сегодня днем, как закончится, снимут. Это очень классно: можно больше времени дома с детьми проводить", – добавила Лерчек.

На видео блогер готовила завтрак для семьи. Сквиччиарини добавил, что она "держится отлично", и призвал подписчиков молиться об исцелении, поскольку Чекалина "нужна детям".

В 2024 году против Лерчек и ее бывшего мужа Артема Чекалина было возбуждено уголовное дело. Их обвинили в выводе за границу более 250 миллионов рублей с помощью подложных документов. Обоих отправили под домашний арест. В 2026 году Чекалин был приговорен к 7 годам колонии.

В феврале этого же года Лерчек родила от Сквиччиарини сына. Спустя некоторое время у нее были обнаружены злокачественные клетки и метастазы в легких, после чего ей диагностировали рак желудка четвертой стадии.

В связи с этим суд заменил блогеру домашний арест на запрет определенных действий. Уголовное дело также было приостановлено до выздоровления.

Однако позже прокуратура попросила назначить Лерчек повторную комплексную судебно-медицинскую экспертизу. В ведомстве указали, что блогер в день прохождения сеанса химиотерапии рассказывала, что после обеда того же дня тренировалась в спортзале и поднимала тяжести. Кроме того, проверить хотят и Сквиччиарини, однако не указано, по какому поводу.

