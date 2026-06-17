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17 июня, 17:55

Политика

СФ одобрил закон о праве управлять вездеходами с правами B, C и D

Фото: РИА Новости/Илья Тимин

Совет Федерации одобрил закон, согласно которому водители с правами категорий B, C и D смогут управлять транспортом категории АII.

Сейчас вездеходами разрешается управлять только с удостоверением тракториста-машиниста. Пока что водители с правами B, C и D могут сесть за руль только внедорожников категории AI.

При этом уточняется, что водитель с категорией прав B и C сможет сесть за руль внедорожника категории АII только с 19 лет и при наличии стажа от года.

Ранее стало известно, что с 1 марта 2027 года в России расширится перечень оснований для аннулирования водительских удостоверений.

Согласно новым правилам, права смогут признать недействительными в случае отказа автомобилиста пройти внеочередное обязательное медицинское освидетельствование.

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