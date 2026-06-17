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17 июня, 17:20

Политика

В РФ предложили не штрафовать граждан и малый бизнес за мелкие нарушения

Фото: depositphotos/strelok

Партия "Единая Россия" считает важным снизить количество требований к гражданам и малому бизнесу, а также предлагает не штрафовать их за мелкие нарушения. Об этом в беседе с РИА Новости заявил секретарь генсовета партии Владимир Якушев.

"В практиках применения законов много перегибов. Например, территориальные органы Росстата порой выносят штрафы за непредоставление статистических данных, в случае если такое совершено впервые", – указал он.

Поэтому партия обратилась в Росстат, рекомендовав отказаться от такой практики, если того не требует закон. По словам секретаря генсовета партии, подобные штрафы не приносят много денег в бюджет, зато создают лишние проблемы для людей.

Якушев заметил, что государство тратит время и бумагу на суды больше, чем сумма самих штрафов. Представитель партии подчеркнул, что власти должны делать для граждан, малого и среднего бизнеса больше возможностей для развития.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия сталкивается с беспрецедентными вызовами, которые необходимо достойно преодолевать. Президент считает, что нельзя зацикливаться только на запретах. По его мнению, излишняя сосредоточенность на ограничениях или разработке новых мер наказания для нарушителей контрпродуктивна.

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