Врач Омаров: после ОРВИ нужно заменить зубную щетку, чтобы не заразиться повторно

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Зубную щетку нужно менять раз в три месяца, но иногда необходима более ранняя замена. Об этом RT заявил врач-стоматолог Шамиль Омаров.

Например, щетку лучше сразу заменить после перенесенного гриппа, ОРВИ или иных инфекционных заболеваний. Бактерии и микробы, которые остаются на щетинках, могут привести к повторному инфицированию, предупредил специалист.

Он добавил, что, даже если щетка выглядит как новая, нельзя пользоваться ей больше трех месяцев из-за накопления бактерий. Тем более ее следует заменить, если она деформировалась или разлохматилась, так как в этой ситуации возрастает риск возникновения кариеса и воспаления десен.

Ранее врач-стоматолог, терапевт Мария Беляева рассказала, что из-за неправильного подбора зубной щетки у человека может развиться пародонтит. Она рекомендовала обращать внимание на жесткость щетины – чаще всего людям подходит средняя.

Также лучше не брать щетки с натуральными щетинками, так как они более подвержены накоплению бактерий. Лучшим вариантом станет синтетика – нейлон или полиэстер.