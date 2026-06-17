Метро в Будапеште приостановит работу из-за съемок со Шварценеггером и Стоун

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Половина самой загруженной линии метро в Будапеште приостановит работу из-за съемок фильма с участием Арнольда Шварценеггера и Шэрон Стоун, сообщает ТАСС со ссылкой на Будапештский транспортный центр (BKK).

В частности, 20 и 21 июня поезда не будут ходить между станциями "Площадь Ференца Деака" и "Площадь вождя Эрша". Данное решение вызвало неоднозначную реакцию жителей и гостей города.

Интернет-издание Telex выяснило, что в туннеле станции "Стадионы" будет сниматься американский боевик со Шварценеггером и Стоун в главных ролях.

"Съемки фильма невозможны во время движения поездов, поэтому половина линии М2 приостановит свою работу", – пояснили журналисты.

На это руководитель общественной Ассоциации поддержки метро Эндре Биро заявил, что "стрельбу можно было бы устроить на любой другой станции". По его словам, ограничение может затронуть не менее 100 тысяч пассажиров, тем более что в предстоящие выходные в Будапеште запланирована "Ночь музеев".

Ранее актер Майк Майерс намекнул на возможное продолжение серии комедий об Остине Пауэрсе. Один из поклонников уточнил у артиста, возможно ли, что на экраны выйдет четвертая часть. Майерс ответил коротким "да", не став вдаваться в подробности. При этом Майерс уже говорил, что хотел бы сняться в новой картине об Остине Пауэрсе.