Экс-глава Обояни погиб при ударе дрона по заправке в Курской области

Фото: MAX/"Александр Хинштейн"

Погибшим в результате атаки Вооруженных сил Украины на заправку в Обояни в Курской области оказался бывший глава города и экс-депутат областной думы Сергей Карелов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в MAX.

Карелову было 63 года. Он возглавлял Обоянь с 2009 по 2014 год, а также имел звание Почетного работника общего образования РФ.

"Учитель с многолетним стажем: преподавал историю в Косиновской восьмилетней школе, потом стал директором Обоянской школы № 2", – отметил Хинштейн.

По словам губернатора, у Карелова был особый склад характера. Погибшего знали, любили и равнялись на него.

Украинский дрон атаковал автозаправочную станцию в городе Обоянь Курской области 17 июня. В результате случившегося один человек погиб на месте, еще двое пострадали. Ими оказались 44-летний мужчина и 37-летняя женщина. У них выявлены акубаротравма и слепые осколочные ранения.