Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 июня, 17:57

В мире
Главная / Новости /

Daily Record: у 14-летнего шотландца обнаружили рак после жалоб на боль в плече

Редкую форму рака обнаружили у 14-летнего шотландца после жалоб на боль в плече

Фото: depositphotos/sudok1

В Шотландии у 14-летнего Картера Кидда из Камбернолда обнаружили крайне редкую форму рака. Все началось с жалоб на боль в плече, сообщает Daily Record.

Врачи установили, что у ребенка ALK-негативная анапластическая крупноклеточная лимфома (ALCL). Обычно такой тип рака встречается у людей старше 50 лет. По словам матери Кидда, Николь, медики признались, что никогда прежде не сталкивались с подобным случаем у молодого пациента.

В настоящее время подросток проходит химиотерапию и лучевую терапию, но, как отметила мама мальчика, лечение "не помогает". Реакция организма станет понятна по результатам ПЭТ-сканирования 26 июня.

В случае положительной динамики пациенту проведут трансплантацию стволовых клеток, а если улучшений не будет, состояние могут признать неизлечимым.

"Он мой первый ребенок и мой единственный сын, он каждый день дает мне силы продолжать эту борьбу вместе с ним", – поделилась мама мальчика.

Чтобы поддержать подростка и помочь ему исполнить мечту – побывать на всех футбольных стадионах Лондона, – семья создала страницу на GoFundMe.

Ранее жительница США узнала о редкой мозаичной форме синдрома Дауна только в 23 года. По словам американки Эшли Замбелли, с детства у нее были трудности с учебой, вывихи суставов и учащенное сердцебиение. Однако ни медики, ни она сама не связывали эти факты с данным синдромом.

Читайте также


за рубежом

Почему зумеры массово увлеклись шахматами?

Для некоторых игра может выступить в роли дейтинга

Читать
закрыть

Как изменилась роль старшего поколения в воспитании детей?

Роза Сябитова уверена: старшее поколение больше не обязано заниматься внуками

Читать
закрыть

Как миллениалы борются с кризисом среднего возраста?

Одни осваивают роликовые коньки и бег, другие занимаются ретро-автомобилями и танцами на пилоне

Читать
закрыть

В каких случаях квас опасен для здоровья?

Лучше отказаться от напитка при гастрите, сахарном диабете, повышенном артериальном давлении

Читать
закрыть

Что важно знать о покупке черешни летом 2026 года?

Употребление некачественных плодов может привести к отравлениям и кишечным инфекциям

Читать
закрыть

Как победа РФ в Гааге повлияет на статус страны в мире?

Российская сторона удовлетворена итогом разбирательства

Эксперты уверены: арбитраж в споре между РФ и Украиной выступил очень достойно

Читать
закрыть

Как сокращение льготной ипотеки скажется на россиянах?

Снижение доли льготной ипотеки пройдет постепенно – без резких шагов

Стоимость недвижимости, если сокращение произойдет, может измениться по-разному

Читать
закрыть

Как в РФ усилят защиту детей от деструктивного контента?

Обезопасить детей можно с помощью двух составляющих – образования учителей и образования родителей

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика