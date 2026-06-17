Daily Record: у 14-летнего шотландца обнаружили рак после жалоб на боль в плече

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В Шотландии у 14-летнего Картера Кидда из Камбернолда обнаружили крайне редкую форму рака. Все началось с жалоб на боль в плече, сообщает Daily Record.

Врачи установили, что у ребенка ALK-негативная анапластическая крупноклеточная лимфома (ALCL). Обычно такой тип рака встречается у людей старше 50 лет. По словам матери Кидда, Николь, медики признались, что никогда прежде не сталкивались с подобным случаем у молодого пациента.

В настоящее время подросток проходит химиотерапию и лучевую терапию, но, как отметила мама мальчика, лечение "не помогает". Реакция организма станет понятна по результатам ПЭТ-сканирования 26 июня.

В случае положительной динамики пациенту проведут трансплантацию стволовых клеток, а если улучшений не будет, состояние могут признать неизлечимым.

"Он мой первый ребенок и мой единственный сын, он каждый день дает мне силы продолжать эту борьбу вместе с ним", – поделилась мама мальчика.

Чтобы поддержать подростка и помочь ему исполнить мечту – побывать на всех футбольных стадионах Лондона, – семья создала страницу на GoFundMe.

Ранее жительница США узнала о редкой мозаичной форме синдрома Дауна только в 23 года. По словам американки Эшли Замбелли, с детства у нее были трудности с учебой, вывихи суставов и учащенное сердцебиение. Однако ни медики, ни она сама не связывали эти факты с данным синдромом.