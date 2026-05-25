Жительница США узнала о редкой форме синдрома Дауна в 23 года

Американка Эшли Замбелли узнала о редкой мозаичной форме синдрома Дауна только в 23 года. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на издание Metro.

По словам женщины, с детства у нее были трудности с учебой, вывихи суставов и учащенное сердцебиение. Однако ни медики, ни она сама не связывали эти факты с синдромом Дауна, так как внешние признаки не наблюдались.

Замбелли начала подозревать что-то после того, как у троих ее детей оказались положительные результаты тестов. Это встревожило гинеколога американки, которая подтолкнула пациенту к обследованию.

В результате у нее выявили мозаичную форму синдрома. В таком случае лишняя хромосома есть лишь в части клеток организма.

"Я была очень счастлива, когда получила этот диагноз, потому что наконец нашла ответы", – призналась Замбелли.

Американка сейчас делится своим опытом и историей в соцсетях. Замбелли отметила, что многие медики не знают об этой редкой форме заболевания. Как следствие, люди с такой вариацией синдрома часто сталкиваются с непониманием и недоверием.

Ранее ученые в Японии достигли прорыва в лечении синдрома Дауна. Это стало возможным благодаря редактированию генов. Специалисты удалили лишнюю копию 21-й хромосомы, которая становится причиной данного генетического заболевания.