В РФ эпидемиологи назвали основные смертоносные болезни

В России эпидемиологи назвали основные смертоносные болезни в ближайшие 5 лет. Это сердечно-сосудистые, онкологические и эндокринные заболевания. В опасный список попал и грипп.

Эпидемиолог Геннадий Онищенко отметил, что гриппозная инфекция ускоряет развитие кардиологических заболеваний и дает осложнения. При этом эксперт заверил, что за 20 лет перечень болезней с высокой смертностью не изменился.

