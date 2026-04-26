Москвичам напомнили о штрафе за поджог сухой травы

В Роскачестве напомнили москвичам, что за поджог сухой травы можно получить серьезный штраф. Весенний пал прошлогодней листвы запрещен законом. Если поджог не привел к тяжким последствиям, штраф составит до 15 тысяч рублей.

Если траву жгли в период особого противопожарного режима, штраф составит до 20 тысяч рублей. При поджоге рядом с лесом штраф может достигнуть 60 тысяч рублей. Если из-за поджога случился лесной или торфяной пожар, то нарушитель может стать фигурантом уголовного дела.

