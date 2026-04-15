В РФ предложили выдавать льготы принятым в гражданство через определенный срок

Генпрокуратура России предложила выдавать получившим гражданство соцльготы и выплаты наравне с россиянами только через определенный срок. Об этом заявил генпрокурор Александр Гуцан.

"Мы направили в Совет безопасности предложения установить для лиц, принятых в гражданство, обязательный срок перед получением предусмотренных для россиян выплат и льгот. Уверен, что они получат поддержку", – цитирует его ТАСС.

Генпрокурор назвал одним из факторов, формирующих общественный резонанс, информацию СМИ о получении многодетными семьями мигрантов субсидий на жилье. Гуцан пояснил, что россияне, которые ждут получения квартир многие годы, воспринимают это в качестве несправедливости.

Ранее МВД подготовило законопроект, согласно которому мигранты будут обязаны заранее уведомить о своем намерении въехать в Россию без визы. В качестве эксперимента такая возможность появилась у иностранных граждан с 30 июня 2025 года.

В свою очередь, председатель Госдумы Вячеслав Володин указал, что доля иностранных работников в строительной отрасли России составляет 13–15%. Вместо увеличения числа мигрантов он предложил решать кадровые вопросы через повышение производительности труда и престижа рабочих профессий.

