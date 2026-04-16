"Московский патруль": лжемастера по ремонту техники расклеивают объявления в подъездах

Мошенники расклеивают в подъездах бумажные листовки с объявлениями о ремонте компьютеров, рассчитывая на доверие пожилых людей.

Например, пенсионер из Королева Юрий Чернов вызвал таких мастеров для починки роутера, но они убедили его заменить устройство, умолчав о цене. В итоге он отдал более 51 тысячи рублей за роутер стоимостью 2–3 тысячи.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

